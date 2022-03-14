Motorine ortalama yüzde 10 indirim

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Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Buna göre motorinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 2.38 liralık indirim beklendiği kaydedildi.

Gerçekleştirilecek 2.38 liralık indirimin ise motorinin litre fiyatında ortalama yüzde 10 oranında bir indirim olduğu belirtildi.