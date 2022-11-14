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SON DAKİKA | Motorine indirim yolda! 14 Kasım 2022 Pazartesi bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar ve kaç TL oldu?

Motorinde indirim beklentisi! 14 Kasım benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile değişiklik gösteren akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Sektör bilgilerine göre motorin fiyatlarına Salı gününden itibaren indirim gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş: 14.11.2022 - 07:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • İndirim ve zam haberleri ile sürekli gündeme gelen akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor.  Peki, 14 Kasım benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

  • MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

    Sektör kaynaklarının aktardığına göre, Salı (15.11.2022) gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik fiyat indirimi bekleniyor. 

  • SON ZAM NE ZAMAN GELMİŞTİ?

    31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Son olarak 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansıdı.

  • AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Akaryakıt zammının ardından benzin fiyatları İstanbul'da ortalama olarak 22,69, Ankara'da 22,84 ve İzmir'de 22,83 TL'ye yükseldi.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 14 KASIM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,40 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

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