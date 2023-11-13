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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Motorine indirim geliyor... 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin, motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Akaryakıtta düşüş: Motorine indirim geliyor! 13 Kasım 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatı

        Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peş peşe gelen akaryakıta indirim ve zam haberleri gündemdeki yerini koruyor. Brent petrolda yaşanan düşüş beraberinde motorine indirim getirdi. Bizler de akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İşte, 13 Kasım 2023 bugün akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin ve LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:08
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        • 1

          Güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları sorgulaması sıklaştı. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle etkilenen akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi oluştu. Gelen son haberlere göre; motorine indirim bekleniyor. 13 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG ve mazot litre fiyatı...

        • 2

          MOTORİNDE İNDİRİM GELİYOR!

          Brent petroldaki son düşüşün ardından, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL'lik indirim bekleniyor. Benzinde bir fiyat değişikliği ise beklenmiyor.

        • 3

          MOTORİN FİYATLARINDA SON DEĞİŞİMLER

          Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,48 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,99 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,52 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,05 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,14 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,64 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,24 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,75 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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