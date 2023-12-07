Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatının 80 doların altına düşmesi akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki, "7 Aralık 2023 bugün benzin ve motorine indirim var mı, akaryakıt fiyatlarına zam gelir mi?" İşte güncel akaryakıt fiyatları...