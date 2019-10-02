Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarının düşmesi, akaryakıtta iç piyasada pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Geçen hafta, benzine 25 kuruş indirim yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamada, motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir denildi

Motorinin, uluslar arası piyasalarda ton fiyatı jeopolitik gelişmelere bağlı olarak 616 dolardan 590 dolara kadar geriledi. Bu gelişme, motorinde 14 kuruşluk indirimi gündeme getirdi. Ancak, devletin motorinden daha önce “eşel mobil” uygulaması gereğince KDV dahil 7 kuruş alacağı bulunuyor. Bu düşülecek ve devletin alacağı kalmayacak. Kalan 7 kuruşun da bu gece pompa fiyatlarına yansıtılacak

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,56 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,49 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,47 liradan 6,40 liraya, İzmir'de 6,59 liradan 6,52 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, eşel mobil sistemi kapsamında yapılan ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.