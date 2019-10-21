Uluslararası piyasalarda motorin, geçen haftayı yukarı yönlü bir hareketle kapattı. Motorinin ton fiyatı, 590 dolardan 595 dolara çıktı.

Dolar kuru, Türkiye’nin, Suriye’deki terör yapılanmasına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla birlikte arttı. Kur, 5 TL 93 kuruşa kadar yükseldi.

Bu veriler ışığında motorinde 16 kuruşluk bir artış hesaplanırken, Barış Pınarı Harekatı’na 120 saat ara verileceği açıklandı. Bu açıklamayla birlikte kur gevşedi ve 5 TL 80 kuruşun altına indi.

Motorinde, hesaplanan zam ihtiyacı 16 kuruştan, 9 kuruşa kadar geriledi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren, 7 kuruşun pompaya yansıtılacağı 2 kuruşun da “eşel mobil” kapsamında ÖTV’den karşılanacağı açıklandı.