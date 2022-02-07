Motorin fiyatlarına 8 Şubat 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde litre başına 80 kuruş zam geldi.

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