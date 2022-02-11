Motor arızası nedeniyle sahile acil iniş yaptı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci etabını havadan görüntüleyen helikopterde motor arızası oluştu.

AA'da yer alan habere göre pilot, helikopteri Konyaaltı Plajı'na indirdi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlar da plaja inen helikopter ile fotoğraf çektirdi.