HABERTURK.COM

Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin, Çin'e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantinaya alındığı açıklandı.

Moğolistan devlet haber ajansı `Montsame´ tarafından yayınlanan haberde, 27 Şubat'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Moğolistan Devlet Başkanı ve beraberindeki heyet, görüşmeler sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantina altına alındılar.

Heyette Battulga'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı da bulunuyordu. Moğolistan lideri, koronavirüs salgınının ardından Çin'i ziyaret eden ilk devlet başkanı olmuştu.



Khaltmaagiin Battulga ve beraberindeki heyetin Kovid-19 (Koronavirüs) virüsü kapıp kapmadıkları konusunda bilgi verilmedi. Karantina kararının ihtiyati tedbir olduğu belirtildi.