AK Parti´nin TBMM Başkanlığı´na sunduğu teklifle; Makine Kimya Endüstri Kurumu(MKE) anonim şirketi olacak. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hazineye bağlanacak. MKE, Milli Savunma Bakanlığının sevk ve idaresinde Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulacak bir anonim şirket olacak.

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