Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Z.A.'nın Turgutlu ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Z.A.'nın Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.