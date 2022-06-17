MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişme

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçlardan hükümlü FETÖ'nün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Mahkemede sanık avukatları hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre sanık Berkant Aydın'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına, sanıklar Abdurrahman Özdemir, Arif Danacı, Nurettin Oruç'un "Devletin güvenliğiyle iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken faaliyetlerini temin ve bunları ifşa etme" suçundan 18'er yıla kadar, sanıklar Kaan Kürşat Karaahmetoğlu ve Halil Alp'in "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 8'er yıla kadar, Danacı ve Karaahmetoğlu'nun ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Savcı, mütalaasında sanıklardan Hasan Ülker'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına, sanıklar Soner Yıldırım ve Yasin Yalçınkaya hakkında ise "mükerrer yargılama" olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesini istedi.
Mütalaaya karşı söz alan sanık avukatları, ayrıntılı savunma yapmak için süre verilmesi talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
MİT TIRLARININ DURDURULMASI VE DAVA SÜRECİ
MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçelerinde durdurulmuştu.
Geçen yıl karara bağlanan, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Firari sanıklar ve başka mahkemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan sanıkların dosyaları ayrılmıştı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince de Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ'nün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da bulunduğu 3'ü diğer suçlardan tutuklu, 9'u firari 18 sanık hakkında iddianame hazırlanmış, mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı Adana Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.
Mahkeme heyeti, yargılamanın ilk celsesinde firari sanıklar Ahmet Numan A, Ali Ç, Ali S, Cemil Y, Feyzullah G, Hasan Hüseyin K, Hüseyin C, Mustafa İ. ve Uğur A'nın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.
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