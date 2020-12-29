MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır." denildi.

Kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.

Krarda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.