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        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten Hakurk’ta operasyon! İki terörist etkisiz

        MİT'ten Hakurk’ta operasyon! İki terörist etkisiz

        Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren Mitra Mani kod adlı Zeynep Aslan ve Ekin Dilda kod adlı Zeliha Mahçup'u Irak Hakurk'ta etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:13
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        MİT'ten Hakurk'ta operasyon! İki terörist etkisiz
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        MİT’in saha ajanları, PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren terörist Aslan ve Mahçup’un, Irak/Hakurk kırsalında faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye’deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları öğrenilen PKK/KCK’lı Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup’un yurt içine geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.

        MİT, iki kadın teröristi hedef listesine aldı. MİT, sahada ajanları vasıtasıyla söz konusu teröristlerin yurt içine geçmek üzere hareket edecekleri tarih ve saat bilgisini netleştirdi. Mitra Mani kod adlı Zeynep Aslan ve Ekin Dilda kod Zeliha Mahçup adım adım takip edilmeye başlandı.

        Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan iki kadın terörist için operasyon kararı alındı. Uygun şartların oluşması ile MİT, metropolleri kana bulama hedefi taşıyan teröristleri Irak/Hakurk’ta nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

        TERÖRİST ZEYNEP ASLAN KİMDİR?

        Zeynep Aslan, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Aslan, örgüt tarafından silahlandırılarak Gare, Kandil, Metina ve Haftanin’de faaliyet gösterdi. Irak kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlerde yer aldı. Son olarak Hakurk’ta, psikolojik sıkıntıları bulunmasından faydalanılarak PKK/KCK sorumluları tarafından Türkiye’de eylem yapması yönünde ikna edildi.

        TERÖRİST ZELİHA MAHÇUP KİMDİR?

        Zeliha Mahçup, küçük yaşta terör örgütü tarafından silah altına alındı. 2015 yılında PKK/KCK tarafından DEAŞ ile çatışmalara girmesi amacıyla Suriye’ye gönderildi. Son olarak Hakurk’ta eylem amaçlı eğitim aldı.

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