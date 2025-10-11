Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mısır Gazze konulu konferansa ev sahipliği yapmak istiyor | Dış Haberler

        Mısır Gazze konulu konferansa ev sahipliği yapmak istiyor

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Gazze'nin yeniden inşasına dair uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmak istediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 19:58 Güncelleme: 11.10.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mısır'dan Gazze konulu konferans açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin "yeniden inşası için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmak istediğini" söyledi.

        Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Sisi ve Hristodulidis, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Şarm eş-Şeyh'teki Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlandığı görüşmeleri değerlendirdi.

        Sisi, "esirlerin serbest bırakılması ve yardımların girişinin güvence altına alınması da dahil olmak üzere ateşkesin sağlandığı anlaşma hükümlerinin tam olarak uygulanmasının önemini" vurguladı.

        REKLAM

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze Şeridi’ne uluslararası güçlerin konuşlandırılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, ulaşılan anlaşmaya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aracılığıyla uluslararası meşruiyet kazandırılmasının önemini ifade etti.

        Sisi, Mısır’ın Gazze’de “erken toparlanma ve yeniden imar” konulu uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapma niyetinde olduğunu belirtti.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Habertürk Anasayfa