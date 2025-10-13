Gazze için Mısır'da yapılacak tarihi liderler zirvesi öncesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Fransa lideri Macron ve birçok liderin hazır bulunduğu ülkede yaşanan patlamanın sebebi araştırılıyor.

REKLAM advertisement1

Yerel kaynaklar patlamanın başkentteki bir askeri üste meydana geldiğini öne sürdü. Kahire ve zirvenin gerçekleşeceği Şarm El Şeyh kenti ise birbirinden 500 km uzakta.