Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki gelişmeler üzerine Mısır, Arap Birliğini temsilciler düzeyinde acilen toplanmaya çağırdı." denildi.

Açıklamada, toplantıda Ukrayna'daki mevcut gelişmelerin masaya yatırılacağı ifade edildi ancak planlanan toplantının tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Arap Birliğinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.