İstanbul'da yabancı uyrukluların kavgası cinayetle bitti! Tartıştığı misafirini bıçakladı
İstanbul Fatih'te, yabancı uyruklu çift ile evlerine gelen 2 misafir arasında çıkan tartışma cinayet sonlandı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle, misafirlerden biri hayatını kaybederken diğeri ise kolundan ve bacağından yaralandı
İstanbul'un Fatih ilçesinde, yabancı uyruklu çift ile evlerine gelen 2 misafir arasında çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralındı.
Olay, sabah saat 07.00 sıralarında, Topkapı Mahallesi Şeyhülislam Sokak üzerine bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, Filistin uyruklu İbrahim Ghamari ile 9 aylık hamile olan Cezayir uyruklu eşi Chiraze Sofia Kebaili'nin yaşadığı eve, Cezayir uyruklu Abdelkerim Mokhbi ile isminin Hüsam olduğu öğrenilen kişi misafir olarak geldi.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Sabah saatlerinde evli çift ile 2 misafir arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede misafir olarak gelen Cezayir uyruklu Hüsam isimli kişi, İbrahim Ghamari tarafından bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer misafir Abdelkerim Mokhbi ise aldığı bıçak darbesi ile kolundan ve bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ve hamile kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. İbrahim Ghamari ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çıkan kavgada hayatını kaybeden Hüsam isimli kişinin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Son dakika: Misafirle tartışma cinayetle sonlandı/son-dakika-misafirle-tartisma-cinayetle-sonlandi-3165901
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