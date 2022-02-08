Miras kavgasında kardeşini ve yengesini öldürdü!

DHA

Korkunç olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kardeşiyle miras yüzünden husumetli olan bir kişi, akşam saatlerinde kardeşine ait eve geldi.

DHA'nın haberine göre, iki kardeş evde yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ağabey, silahını çıkartarak kavga ettiği kardeşine ve onun karısına ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı koca, ağır yaralandı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Sesleri duyan mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.