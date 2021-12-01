Miras katliamında istenen ceza belli oldu!

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Nisan'da Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda bir araya gelen iki taraf arasında çıkan kavgada, 4 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Ahmet Salih Belginer hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

AA'nın haberine göre, soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tarafların olay günü miras paylaşımı nedeniyle bir araya geldikleri, aralarındaki hukuki mesele nedeniyle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine sanık Belginer'in üzerinde bulundurduğu silahla ofis içinde karşı tarafında bulunan kişileri hedef alarak ateş açtığı belirtildi.

'DOĞRUDAN ÖLENLERİ HEDEF ALDI'

İddianamede, açılan ateş sonucu Ahmet Nuri Onat, Haluk Onat, Ayşe Ece Aymutlu ve Kebire Esra Aymutlu'nun hayatını kaybettiği, Arzu Onat'ın da ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Sanık Ahmet Salih Belginer'in olay sırasında birden fazla kez ateş açtığı, doğrudan ölenleri hedef aldığı, panik ortamından istifade ederek olay yerinden kaçtığı aktarılan iddianamede, sanığın aynı gün Yalova'da Jandarma ekiplerince yakalandığı bilgisi verildi.

İddianamede, sanık Belginer'in alınan ifadesinde babasının vefatından sonra aile bireyleri ile aralarında sorunlar çıktığını, mahkemelik olduklarını, babasından kalan yerler ile ilgili aralarında anlaşmazlıklar oluştuğunu, olay günü bu durumu gidermek için bir araya geldiklerini, ancak aralarında çıkan tartışma neticesinde olayın meydana geldiğini anlattığı ifade edildi.

Bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği anlatılan iddianamede sanığın, 4 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan 4 kez müebbet hapisle, bir kişiyi de "kasten öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle de 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Ahmet Salih Bilginer ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak.