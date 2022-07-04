Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 4 Temmuz 2022’de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi

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