Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüşecek

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ardından bu akşam Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşecek.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Lavrov ile bu akşam telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasına ilişkin konuşan Akar, "Bu inisitafiyin askıya alınması ne Rusya ne Ukrayna'nın ne de kimsenin yararına olacak devam etmesini sağlamaya gayret

göstereceğiz." dedi.

Akar, "Biz her zaman olduğu gibi barıştan, uzlaşmadan, işlerin normal yürümesinden yana çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.