Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar ve ABD'li mevkidaşı Esper, İdlib sorunun çözümü başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon'dan Bakan Esper ile Bakan Akar görüşmesine ilişkin olarak, "İdlib'de Türkiye ile birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz" dendi...