Milli Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü. Akar, "Herhangi bir kısıtlama Türkiye'nin, dolayısıyla ittifakın zaafa düşmesine sebebiyet verir" ifadesini kullandı.

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