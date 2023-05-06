Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi başladı

Maltepe'de düzenlenen Millet İttifakı mitingi başladı. Liderler saat 17.30'da miting alanında konuşmalarına başladı.
Millet İttifakı liderleri; Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılıyor.
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda saat 17.30'da başlayacak miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Mitinge gelenler, polisin güvenlik noktalarındaki kontrollerin ardından içeriye giriyor.
Mitingde ekonomi kurmaylarının da tanıtılması bekleniyor.
LİDERLER SAHNEDE
KARAMOLLAOĞLU: HERKESİN DERT BABASI OLACAĞIZ
"Ortaya koyduğunuz tabloda inşallah 14 Mayıs'ta mührü Millet İttifakı'na vereceğinizi görüyorum. 15 Mayıs yeni bir dönemin başlangıcı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı'nın tescili olacak. 6 siyasi parti olarak bir araya geldik. Ülkemizin son 21 yıllık içine sürüklendiği sıkıntılardan kurtarabilmek için. Sıkıntılarınızı biliyoruz. Bu sıkıntılara derman olacak çalışmaları hazırladık. 15 Mayıs'tan sonra bunları tatbikata başlayacağız. Bizim derdimiz sizin derdinizle dertlenebilmek. Biz sadece vaatte bulunmuyoruz. Çok farklı programları olan 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldik, meselelerimizi mütalaa ettik, komisyonlar kurduk ve çözümüzü açıkladık. Gizli kapaklı bir şeyimiz yok. Mağdur olan kim olursa olsun, siyaseten bizle aynı düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini kendi derdimiz bileceğiz. Herkesin dert babası olacağız. Bir depreme bile bugünkü sistemden dolayı 2 gün geç müdahale eden bu iktidar mutlaka değişmesi gereken bir yapı haline geldi.