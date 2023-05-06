Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi başladı

LİDERLER SAHNEDE

KARAMOLLAOĞLU: HERKESİN DERT BABASI OLACAĞIZ

"Ortaya koyduğunuz tabloda inşallah 14 Mayıs'ta mührü Millet İttifakı'na vereceğinizi görüyorum. 15 Mayıs yeni bir dönemin başlangıcı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı'nın tescili olacak. 6 siyasi parti olarak bir araya geldik. Ülkemizin son 21 yıllık içine sürüklendiği sıkıntılardan kurtarabilmek için. Sıkıntılarınızı biliyoruz. Bu sıkıntılara derman olacak çalışmaları hazırladık. 15 Mayıs'tan sonra bunları tatbikata başlayacağız. Bizim derdimiz sizin derdinizle dertlenebilmek. Biz sadece vaatte bulunmuyoruz. Çok farklı programları olan 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldik, meselelerimizi mütalaa ettik, komisyonlar kurduk ve çözümüzü açıkladık. Gizli kapaklı bir şeyimiz yok. Mağdur olan kim olursa olsun, siyaseten bizle aynı düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini kendi derdimiz bileceğiz. Herkesin dert babası olacağız. Bir depreme bile bugünkü sistemden dolayı 2 gün geç müdahale eden bu iktidar mutlaka değişmesi gereken bir yapı haline geldi.