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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu

        MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu

        MHP'nin 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde kullanacağı seçim şarkısı belli oldu. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan bestelediği şarkıyı Devlet Bahçeli'ye teslim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 13:38
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        MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu
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        Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan tarafından, MHP'nin yerel seçimlerde kullanması amacıyla bestelenen şarkı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.

        Yıldızdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda 2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu seçim şarkımız Bu Diyardayı teslim ettim. Rabbim utandırmasın." ifadelerini kullandı.

        MHPnin yerel seçimlerde kullanacağı şarkının sözleri şöyle:

        "Mecnun Leylasını arar, Aslı saçlarını tarar/ Beni bir titreme sarar, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara canım kurban bu diyara/ Sevda yakar saza gelir, kuzu meler söze gelir/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara, canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara, canım kurban bu diyara/ Suyun akışı başkadır, gülün kokuşu başkadır/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara."

        #mhp
        #Yerel seçim
        #son dakika
        #Son dakika haberler
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