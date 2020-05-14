Dünya Çiftçiler Günü ve Eczacılar Günü'nü kutlayan MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Tarlalara ekilen yalnızca tohum değildir. Bundan daha fazlası olan umuttur, hayaldir, yürektir, emektir, gönüldür" derken Eczacılar için de, "Bu vesileyle tüm Eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin mesajları şöyle:

"İçinden geçtiğimiz ve bütün ağırlığını hissettiğimiz KOVİD-19 salgını hayata bakışımızı, sosyal ve toplumsal ilişkilerimizi, siyasi ve ekonomik iletişimimizi müessir derecede tayin, hatta tevzi ve teçhiz etmektedir. “Yeni Normal”in tesiri “Eski Normal”den farklı olacaktır. Küresel düzeyde hüküm süren hastalık sosyal mesafeleri genişletirken, düşünce kalıplarını, duygu kalibrelerini, duyuş ve duruş kalitelerini fazlasıyla etkilemektedir. Buna yönelik hazırlık yapan, geleceğin ufkunu basiretle analiz eden ülkeler diğerlerine fark atacaktır.

"TARLALARA EKİLEN SADECE TOHUM DEĞİL"

Beşeriyetin öncelikleri, ihtiyaçlar hiyerarşisi değişim kulvarındadır. Her şeyden önce insan sağlığıyla birlikte gıda güvenliği önem piramidinin zirvesine tırmanmıştır. Tarım istikbalin, hatta istiklalin temincisidir. Toprağın bereketi birlik, dirlik ve güvenliğin farikasıdır. Toprağın dilini ve dimağını bilen birisiyim. Çiftçilerimizin meselelerini, beklentilerini, hedeflerini yakından takip eden bir maziye ve müktesebata sahibim. Tarlalara ekilen yalnızca tohum değildir. Bundan daha fazlası olan umuttur, hayaldir, yürektir, emektir, gönüldür.

"GELECEĞİN DÜNYASI TARIM-SANAYİ ORGANİZASYONU"

Türkiye’nin stratejik ve mukayeseli üstünlüğü tarımdır, toprağın dilidir. Geleceğin dünyasının tesisi tarım-sanayi entegrasyonu ile tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulmasından geçmektedir. Tarih geriye sarmamış, aksine ana yatağını bulmuş ve akışını hızlandırmıştır.

Çiftçilerimizin sorunları vardır. Bunların etap etap çözülmesi de memnuniyet vericidir. Şu zorlu günlerde hükümetin çiftçilerimize yönelik adım ve kararları yerindedir, değerlidir. Üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi temennimdir. Toprağı kucaklayan eller dualıdır, her takdirin ve övgünün üstündedir. Çiftçilerimiz, toprağı sevdayla yoğurup emekle işleyenlerdir. Uyanan toprak kırık ve kırgın düşleri nimet ihtişamıyla diriltecek, tertemiz niyetleri engin bağrında tıpkı bir ana gibi toparlayacaktır.

ÇİFTÇİLERİ İSTİSMAR EDENLER

Kredi ekip borç biçmek geride kalmalıdır. Türk çiftçisi hak ettiği seviyelere ulaştırılmalıdır. Türkiye buna muktedirdir. Çiftçilerimizi istismar edenler ise hayatlarında nadasa ayak basmayan, harmana girmeyen, tarlada gözleri nemli veya sevinçli bir çiftçimizi görmeyenlerdir.

"TÜRKÇE VAR OLDUĞU SÜRECE TÜRK MİLLETİ VAR OLACAK"

Toprağın dilini bilen Türk milletinin öz ve özgün milli kültürünü yaşatanlardır. Dil aynıdır ve asılardır Türkçe’dir. Dil demek medeniyet demektir. Dil demek kültür şelalesi, mensubiyet şerefi demektir. Toprak vatan, dil varlıktır. İkisi de Türk milletinin onur vahasıdır.

Duruşumuz, anıtlara Türkçe’yi irfanla dokuyan ecdadımızın duruşudur. Dilimiz, 743 yıl önce yerküreyi Türkçe kavrayan Karamanoğlu Mehmet Bey’in dilidir. Dünyaya, hadiselere Türkçe bakışımızın kaynağı tarih kadar eskidir. Türkçe var olduğu sürece Türk milleti de var olacaktır.

"ECZACILAR GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde bütün çiftçilerimizi hürmetle selamlıyor, samimiyetle kutluyorum. Tava gelen toprak gibi, tavında dövülen demir gibi, onların müstahak oldukları düzeylere ulaşacaklarına inanıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum.

Türkçe’mizin gelişmesinde, nesilden nesile aktarılıp Türklüğün kıvancı haline gelmesinde hissesi ve haysiyetli mücadelesi olan kutlu ecdadımıza Allah’tan rahmet, yaşayan Türkçe sevdalılarına en kalbi sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bu vesileyle tüm Eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü’nü tebrik ediyorum.

Van’ın Özalp ilçesinde karantinaya alınan bir mahalleden dönen Vefa Sosyal Destek Grubu’nun içerisinde bulunduğu araca saldırıp iki kardeşimizin şehadetine neden olan hainleri lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki, terörün kökü kazınacaktır.