Bahçeli'den CHP'li Başarır'a tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor...
Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Son yıllarda artan kadın cinayetleri ve istismar haberleri insan haysiyetine işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmelidir. Vahşete kurban gitmeleri felakettir, rezalettir, cinayettir. Son 1,5 asırdır kadınlarımızın haklarıyla ilgili ümit verici ilerlemeler yaşanmışken, insanlık suçları da utanç duyulacak olayların somut yansımasıdır. Şiddet seli durmadan, psikopatların kanlı emellerine set çekilmeden kadınlarla ilgili konuşacağımız her konu eksik kalacaktır. Şiddet varsa insanlık sübut etmiştir. Hiçbir kadın aşağılık ve alçak davranışlara mahkum değildir.
Partiler üstü bir anlayış ile suç üreten, suça teşvik eden tüm toplumsal kaynakları kurutmak, tedavi ve rehabilite etmek şarttır. Kimin mağduriyeti varsa, kimin engeli varsa yanında olmalıyız. Esasen bir farkındalık günü olan 3 Aralık Dünya Engeliler Günü münasebetiyle, tüm engellilerin ihtiyaç duyduğu haklar konusunda üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz.
CHP'YE TEPKİ
Aydın geçen zavallılar, tarih boyunca birikmiş dev hazineleri, muzaffer geçmişi gizlemeye çalıştılar. 200 yıldır ne çekmişsek, neye maruz kalmışsak kahir ekseriyeti bunlardan kaynaklanmıştır. Yabancı başkentlere şirinlik yapmayı, yeri geldiğinde ülkesini kötülemeyi mübah gören döneklerdir. Ülkesine kara çalmak hiçbir siyaset ve fikir adamını şerefli yapmaz. Gerçekte nasıl ifade ediliyorsa edilsin, devletini, milletini küçük görenlerden namuslu bir siyaset adamı çıkmamıştır.
CHP'nin yönetim kadrosu aynısıyla budur. CHP, Türkiye'ye cephe almış bir siyaset defosudur. Bizim CHP ile sorunumuz, Türkiye ile sorunu olduğu içindir. Geçen hafta öğretmenlerimizi aşağılayan Kılıçdaroğlu'nun neresi demokrattır. CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren sürmüştür. CHP'ye oy verenler hayal kırıklığı içindedir. ABD'ye demokrasimize müdahale eden çığırtkanlığı yapan CHP'nin neresi doğrudur? Yine bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'satılmış' demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Orduya 'satılmış' demek, bedelsiz satılmışlığın aleni beyanıdır.
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