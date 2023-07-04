Bahçeli, "Butik siyasetçi ve düşünce insanlarına bizim ihtiyacımız yoktur. Güzel söylenmiş yalanlara kanacak yoktur. İftira ve ithamlara ikna olacak kimse yoktur. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde yenilenmeye, tazelenmeye stratejik ihtiyaç olduğu açıktır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 4'üncü maddesi amir hükümdür" dedi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren Bahçeli, "Kurban Bayramı'nın birinci günü Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Bu namertlik ve soysuzluktur" dedi. İsveç'in NATO üyeliği konusuna da değinen MHP lideri "Alçak eylem kuşku vericidir. Barbarlığın özgürlüğü olamaz" ifadelerini kullandı.

AYM VE SİYASİ PARTİLERE MESAJ

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk siyasetinde faal halde bulunan her partinin birinci kaynağı Türk milletidir. Demem odur ki her parti Türkiye partisi olma mecburiyetindedir. Suç ve suçluyu övmek hukukun konusudur. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin hükümdarlığını savunmayan, terör örgütlerinin kullanıma girmekten gocunmayan partilere demokraside yer olmamalıdır. Mehmetlerimize kurşun sıkanları aklamak suçtur, bebek katili övmek suçtur. Bu suça montaj demek katmerli suçtur. AYM zilletin arka bahçesi değildir. Adalet suçluyu aklama gayesi güderse orada adalet batmıştır demektir. Devlet giderse vatan gitmiş olacaktır."

MHP lideri, "AYM, PKK terör örgütünü aklama makamı değildir. Aynı husus siyasi partiler için de geçerlidir. Her şeyin başı insandır. Mesele ne kadar oy aldığımız meselesi değildir; mesele vatandır, millettir, istiklal ve istikbaldir" ifadelerini kullandı.