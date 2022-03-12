Bahçeli: Hayırlı adımları desteklemek lazım

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni" öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ: 15'inci gününde, sosyal, ekonomik maliyeti çok yüksek bir savaş halini almıştır. Türkiye geçmişteki birikimi, jeopolitik konumu, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleriyle diyalog kurma imkanı bulan tek ülkedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımız iki ülke arasında hassas ve titiz davranmıştır. Savaşın sonlandırılmasını istemiştir. Barışın temini de Türkiye'nin bir adım atmasını arzulamıştır.
Her sene artık Antalya'da diplomasi oturumu yapılmaktadır. Çok sayıda Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı katılmıştır. Böyle bir toplantının yapılacağı dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Barış yolunda atılmış bir adımdır. Bu adım iki ülkenin yetkililerini bir araya getirerek müzakerelerin başlangıcını yapmak istemişlerdir. Başarılı olunmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da masada olma arzusu, Türkiye'ye hakemlik imkanı tanıyan diplomatik üslubu hayata geçirmişlerdir. Bu toplantı önemli olmuştur. Bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır.
Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Bazı basının manşetleri 'barış hayata geçmedi' şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek bir umudu şimdiden söndürmeye hizmet etmişlerdir. Türkiye'nin diplomatik başarısını takdir etmek lazımdır.
23 gemi ayçiçeği yağı getirecektir. Türkiye'de yağ yok diye marketlere hücum edilmiştir, ya kavgası çıkarmaya çalışmışlardır. Bu tür hayırlı adımları yürekten desteklemekte yarar vardır. Bölgenin yararınadır, Türkiye'nin yararınadır.
THE ECONOMİST'İN KILIÇDAROĞLU HABERİ: MHP'nin Genel Başkanı imzasız bildirilere, makalelere aldırış etmez. Artık imza attı mı atmadı mı bunu sormak lazımdır.
KILIÇDAROĞLU'NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ: Twitter'da yorumu yaptım. Yanlış bir zamanlama olmuştur, barış dillendirilmemiştir. Orada çok aşırı vaadlerde bulunulmuştur. Sayın CHP Genel Başkanı özellikle yüksek sesle, kararlı bir şekilde 'Bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, burada her şeyi konuşabilirim. Ne biliyorsanız sorunuz' demiştir. Ben de Twitter'da 5 soru sordum.
TÜRKİYE'NİN RUSYA YAPTIRIMINA KATILMASI: Doğru bir yaklaşım değil. Savaşa girmeden, savaşın öncülüğüne talip olmak, savaşı tahrik etmek gibi yaklaşımlara dikkat etmemek lazımdır. ABD, kendisine çeki düzen vermeli. Bu dünyanın ABD'ye soracağı çok soru vardır. Bunlar Irak'tır, Afganistan'dır, Suriye'dir, terörist faaliyetlerdir. Bunları yaparken dünyadan ABD'ye 'Bana ekonomik yaptırım uygulayın, ben vazgeçeyim' dememiştir. Türkiye'yi de buna ortak etmek istiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi muhalifleri sosyal kargaşayı artırmak için söylenmedik söz bırakmadı.
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