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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"İman ve inancıyla çelikleşen, irade ve idealleriyle çevikleşen, tehdit ve tehlikeler karşısında çelişkiye düşmeyen, korkuya ve korkuluklara eyvallah etmeyen, haklı ve meşru mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak unvanı tarih boyunca ‘kahramanlık’ olarak isimlendirilmiştir. Destan oldular, dilden anlatıldılar.

Ülkücü şehitlerimiz ölmedi, onlar diridir. Biz şehitlerimizle birlikte nefes alıyor, hedeflerimizi onlarla birlikte çiziyoruz. Onlara mahcup olmak istemiyoruz. Yalan ve iftiralara göğüs geriyoruz. Ülkücü görünen, ülkücülükten geçinenlerin kirli oyunlarını bozuyoruz.

Dünün ülkücü katillerinin ülkücü savunması yapması tam bir yutturmacadır. Elinde ve vicdanında kan bulunanlarla kesinle hesaplaşacağız. Halk TV, Now ve Sözcü olmak üzere, itibar cellatlarına soyunan, kimler varsa mahkemede dinlenmelerini, bilgi ve belgelerini mahkemeye sunmalarını istiyoruz. Bu konuda başvuruyu en kısa sürede yapacağız. Hesaplaşacağız kesinlikle helalleşmeyeceğiz. Komünist taktiklerin davamız etrafında hesap mayınları yakında faillerini patlatacaktır. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz. Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadı ile bir senaryo ile üzerimize gelenlerin yumuşak karnımızı yoklayanların dış bağlantılı ajanlarla taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur."