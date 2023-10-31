Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Bahçeli: Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir

        MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında, "Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye yüreklice yanıt veren TBMM Başkanvekili Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür. Meclis kürsüsüne gelip arkasına aldığı zırvalarla bize cesaret temsili olan aklını başına alsın, onların aklını alırım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 10:40 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Konuşmasında Cumhuriyet'in 100 yıl dönümüne değinen Bahçeli, "Bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk grup toplantısını gerçekleştirme bahtiyarlığı içerisindeyiz. 3 yıl 2 ay 22 gün süren milli mücadelenin nihai sonucu tam bağımsız Türkiye devletidir. 29 Ekim 1923'e kolay gelinmemiştir. İlk Meclis binasında mekteplerden sıralar getirilmiş odun sobası kurulmuştu. Dönemin mebusları 25 kişilik odalarla kalıyordu. Meclis tutanakları dilekçe kağıtlarının arkasına yazılıyordu." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLAMIŞTIR"

        Bahçeli konuşmasını, "Türk tarihinin yeni bir eşiğindeyiz. Türk milleti Cumhuriyet'le bütünleşmiştir. Türk ve Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Yeni yüzyılda zaman ve mekanda üstünlük Türkiye'ye geçecektir. Türk milleti yeni yüzyıla mührünü vuracaktır" şeklinde sürdürdü.

        KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E TEPKİ

        CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: "Demokrasinin en iyi uygulanabileceği sistem Cumhuriyet'tir. Muhalefet cenahında aynı anda demokrasi sorgulaması işitilmiştir. Eğer bu zevatın alayına kulak verirseniz buram buram sahte Cumhuriyet sevdası duyarsınız.

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu yaptığı bir konuşmasında, yine çürük tahtaya çivi çakmanın gayretkeşliğine sürüklenerek demiş ki 'Görevimiz Cumhuriyet'i, demokrasiyle taçlandırmaktır. İddiasını ispat edecek bir siyaset ve hayat gerçeğinden bahsetmek mümkün değildir. Cumhuriyet, demokrasi olmadan nasıl ayakta duracaktır? Kılıçdaroğlu söylesin de öğrenelim. Halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in demokrasiden mahrumiyeti hangi akla ve mantığa sığabilecek bir ifade sefaletidir? Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla çelişkiler içinde bocalamıştır. İYİ Parti Genel Başkanı da ülkemizin demokrasi krizinde olduğunu söylemiştir. Kriz Cumhuriyet'te değil, kimlik kaybına uğramış partilerdedir.

        "SAYIN ADAN YALNIZ DEĞİLDİR"

        "Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye yüreklice yanıt veren TBMM Başkanvekili Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir" diyen Bahçeli, "Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür. Meclis kürsüsüne gelip arkasına aldığı zırvalarla bize cesaret temsili olan aklını başına alsın, onların aklını alırım" ifadelerini kullandı.

        Bahçeli şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Var diyen alçakların doğrudan karşılarında bulacakları kudret büyük Türk milletidir ve onun sevdalısı olan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında bölücülük ve terör sorunundan çok çektik. Bu kanlı ve hain emperyalist kurgunun badirelerine defalarca katlandık. Artık yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır."

        "İSRAİL SAVAŞ SUÇLUSUDUR"

        İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Bahçeli, "İsrail savaş suçlusudur. Netanyahu ateşle oynamaktadır. Kalıcı barış ve ateşkes kaçınılmaz hedef olmalıdır. " dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Habertürk Anasayfa