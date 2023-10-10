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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından önce çıkanlar şöyle;

"Bir zamanlar hakimiyetimiz altında barış ve huzurla yönetilen coğrafyalar bugün zulüm altındadır. Türk İslam medeniyetinin gönlü yaslıdır. Masum yüreklere taş gibi oturmuştur. Nerede insan ve inanç hakları ağır ihlallere uğradıysa orada şiddet vardır baskı vardır çatışma vardır.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLMADAN BARIŞ HAYALDİR"

Filistin tam bir asırdır felaketlerin pençesindedir. Filistin sorunu içinden çıkılması çok zor bir girdaba sürüklenmiştir. Silahların susması neredeyse tam bir hayaldir. İsrail-Filistin cepheleşmesi en karmaşık sorunlardandır. İki devletli çözüm olmadan barış hayaldir. Aksi halde İsrail-Filistin sorununun çözümü hayaldir.

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"SAVUNMASIZ İNSANLARIN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

7 Ekim Cumartesi günü Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu taraflar arasında bir savaşa dönüşmüştür. Üzüntümüz yüzlerce masum sivilin ölmesi ve yüzlercesinin de yaralanmasıdır. Sivil can kayıplarının bahanesi olmaz olamaz. Savunmasız insanların hedef alınması kabul edilemez. Arabulucular devreye girmeli. Uluslararası arenanın öncelikli gündemi bu olmalı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ATACAĞI ADIMLAR DESTEKLENMELİ"

İlk olarak ateşkes süreci temin edilmelidir. Hükümetin yapıcı ve dengeli duruşu takdire şayandır. Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmelidir. BM acilen devreye girmelidir. Taraflar arasında barış görüşmelerinin ortamı süratle oluşturulmalıdır.

"ABD UÇAK GEMİSİ GÖNDERMEK YERİNE BARIŞI DESTEKLEMELİ"

Beyaz Saray yönetiminin diasporanın etkilerine kapılarak barış ve çözüm çabalarını sabote etmesi hiç kimsenin işine yaramayacaktır. ABD barışçıl çabaları desteklemelidir. Uçak gemisi göndermek yerine barışı desteklemeli. Bu noktada başkenti Doğu Kudüs olan Filistin küresel çapta kabul edilmelidir. Filistin devleti tanınmalıdır.

Daha adil daha eşitlikçi daha güvenli daha özgür bir dünya mimarisi için ortak akıl ve ortak gelecek çerçevesinde kenetlenmenin bir fırsat olduğu kanaatindeyiz.

"SINIR ÖTESİ OPERASYONLARIN ARKASINDAYIZ"

Sınır ötesine düzenlenen operasyonların arkasındayız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gecenin karanlığında teröristlerin tepelerine bombalar yağdırmıştır. Cani terör örgütünün beli kırılmıştır. Türk milletinin huzurunu bozmanın ağır sonuçları olacaktır. Terörle mücadelede durmayacağız dinlenmeyeceğiz. Sahte dost ülkelerin hiçbirisini dinlemeyeceğiz. Vakit terörü kaynağında kurutma vaktidir.

ABD'YE SİHA TEPKİSİ

ABD'nin Suriye'de SİHA'mızı düşürmesini kınıyorum. ABD'nin açıklamasına göre SİHA'mız meşru müdafaa çerçevesinde düşürülmüştür. Neyin meşru müdafaası, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ne işi vardır. ABD insansız hava aracımıza resmen ateş açmıştır. Demek ki ABD teröristlerle aynı deliktedir. ABD'nin bırakınız yanımızda olmasını ayağımızın altında olmasınlar başka bir şey de istemeyiz.

"TEZKEREYE EVET DİYECEĞİZ"

Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderilmesini esas alan tezkereye de Milliyetçi Hakaret Partisi grubu olarak sonuna kadar destek olacağız ve 'evet' oyu kullanacağız. Bizim tarafımız Türkiye'dir. Bizim yerimiz milletimizin tertemiz vicdanıdır.

Gelinen bu aşamada CHP tarihi bir imtihanla karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa çıksınlar nerede durduklarını açıklasınlar.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nu Gazi Meclisi'mize hakaretinden dolayı kınıyorum. Meclis'imiz gazidir. Gazi Meclis senin gibilere rağmen kurulmuştur. "