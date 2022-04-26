MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

HABERTURK.COM

MHP Genel Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Biz kadir, kader, kanaat, kıymet, vefa, vecibe biliriz. İhanet, iftira, ihbar, ihtiras bilmeyiz. Biz Türk ve Türkiye sevdalısı MHP'yiz.

MHP ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası, ülkemizin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Bu görev tarihidir. Stratejik tehditler, küresel senaryoların bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Dünyanın enerji ve su kaynaklarını kontrol etmek isteyen emperyalizm hunhar oyunlar peşindedir.

Petrol, gaz, su, toprak bitmedikçe savaşlar da bitmeyecektir. Bu kaynaklar tükenmedikçe gözyaşları da dinmeyecektir. Kaybedenler, nehir gibi kanı dökülenler yine mazlumlardır.

Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin, parçalamanın bugünkü bahanesidir. Bunun adı 19'ncu yüzyılda şark meselesiydi. Bugün emperyalizmin hedefi Afrika'nın okyanus kıyısından Doğu Asya'dır. Bu ülkeleri hizaya getirme, rejimlerini dönüştürme projeleri hız kazanmıştır.

Milli egemenliğe dayanan demokratik yöntemlerin tasfiyesi artık hayaldir. Türkiye geri dönülemez bir yoldadır. 'Kızıl Elmaya kadar varız' sözü ete kemiğe bürünmüştür.

Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. Hiçbir kuşatmaya eyvallah etmedik, hiçbir saldırıya boyun eğmedik. Dün düşmanlar, müflisler vardı, bugün de emperyalizmin piyonları vardı. Dün işgalciler denize süpürülmüştü bugün de teröristler görüldükleri yere gömülmektedir.