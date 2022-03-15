Bahçeli'den TBB'ye tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Her canlı nefes alır, ama insan olmak için nefesten daha fazlası lazımdır. 14 Mart Tıp Bayramı taşıdığı pek çok anlamının yanı sıra bir vefanın, feragatin, özverinin tüm sağlık çalışanlarımızda nasıl bayraklaştığını ifade eden özel bir gündür. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ne yapsak azdır. Onlara gönül borcumuzu ödememiz kolay değildir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YENİ HAKLAR

Türkiye'de 2 yıl içinde 96 bin insanımız hayatını kaybetti. Maalesef can kayıpları devam etmekte. Covid-19 mutasyonlarla, varyantlarla hayatın her alanını doğrudan tehdit etti. Salgın her yeri tasallutu altına aldı. İnsana düşen önce tedbir almak, sonra tevekkül etmektir. Covid-19 ile mücadelede tüm sağlık çalışanlarımız insan üstü gayretle mücadele etmiştir. Gece demediler, gündüz demediler fedakarlık anıtı haline geldiler.

Başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızın taleplerinin bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 5 müjdenin yerinde olduğunu kanaatindeyiz. MHP ve Cumhur İttifakı sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının destekçisidir.

TBB'YE: GİDİŞLERİ OLSUN DA...

Covid-19 hastalığının şiddetlendiği dönemde vatandaşımızı korkuya sevk eden, endişeye sevk eden küçük bir azınlığın kara propagandalarını da unutmuş değiliz. TBB'nin bu kara propagandanın sevk ve idaresinin yapıldığı yer olarak karşımızdadır. Bunlar mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminini çiğneyen yüzkaralarıdır. Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış. Kalbi vatan sevgisiyle çarpan hekimlerin gittiği yok. TBB'ye bakarsak, Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Gitmesi gereken varsa TBB yönetimine çöreklenmiş bir avuç Türkiye karşıtıdır. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında giden olursa keyifleri bilir.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 107'NCİ YILDÖNÜMÜ

Her gecenin bir sabahı vardır. O sabahın ışığı ufukta görülmüştür. Bastığımız yerleri toprak diyerek geçmedik, hep düşündük altında binlerce kefensiz yatanı. İstikbalimiz uğruna vahşi senaryoların sayfaları yakıldı.

Kınalı kuzuların şeref madalyasıdır Çanakkale. 107 yıl evvel tarihin akışını, tarihin seyrini değiştiren muhteşem bir vatan savunması Çanakkale'de vuku bulmuştur. Küresel ve bölgesel senaryolar çöpe atılmış. Bu cennet vatanı almak istediler, vermedik. 7 düven toplanıp üzerimize geldi, eğilmedik. Hedef alınan sadece devletimiz, milletimiz değil koskoca tarihimizdi. Düşmanı denizde batırdık, karada bitirdik.

Çanakkale bir şuurdur, ufuktur, gururdur, aziz şehitlerimizin zafer emanetidir. Bu emanet başımızın üstündedir, asla lekelenmeyecektir.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP Genel Başkanı iki günlük Diyarbakır gezisi esnasında, 'Tarihimiz kirli yüzleşmemiz gerekir' diye konuşmuş. Tarihimize kirli demek namertliktir, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir. Kast ettiği Türkiye ve Türk milletinin tarihiyse önce Çanakkale'ye bakmasını, sonra da zillet emellerini gözden geçirerek aklını başına devşirmesini tavsiye ederim.