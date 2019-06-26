MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ülkemiz 31 Mart 2019'dan 23 Haziran 2019'a kadar geçen 84 günlük sürede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimine kilitlenmişti. YSK, İBB seçimini yenilenmek kaydıyla 6 Mayıs'ta iptal etmişti. Hem İstanbul, hem Türkiye seçimin siyasi kampanya sürecine sahne oldu.

Çalışmalarımızı bu alanda teksif ettik. Bu nedenle grup toplantılarımıza ara vermiştik. MHP, hiçbir taahhüdünü unutmamıştır. Hiçbir vaadini ihmal ve inkar etmemiştir. Millete hizmet aşkıyla dolu bir hayat ve siyaset çizgimiz vardır. bizim çizgimizde eğrilik, yamukluk görülmemiştir. Yarım asrın onuruyuz. Müspet istikamette geliştik, büyüdük ama öz değerlerimizden kopmadık. Ülkülerimizin rotasından savrulmadık. Siyaseti adam gibi yaptık. Ülkemizin yörüngesinden asla çıkmadık.

23 Haziran seçimi sürecinde neye inanıyorsak, neyi doğru buluyorsak tavrımızı ve duruşumuzu buna göre belirledik. Tarafız ve tarzımız bilinmekteydi. Cumhur ne diyorsa ona kulak verdik. Cumhur İttifakı'nın hedefleri doğrultusunda gece-gündüz demedik, gerçekten üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Müsterihiz. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Hiç kimse orasını burasını oynatmasın, herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Aklına geleni işleyip, her ağacı taşlamaya yeltenmesin.

MHP İstanbul'da doğrunun, dik duruşun, tarihi mirasın, milli bekanın, milli dayanışmanın safında sağlam şekilde yerini almıştır. MHP, İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın başarısı için ter dökmüş, emek vermiştir. İstanbul'a bir mitil attık gelin görün hepsi toz toprak gibi havaya kalktı. Malum isim ve çevreler mitilimizi duyunca militanlaştıkça militanlaştılar. Zavallılar nereden bilsin mitili, onların çoktan tutuşmuş fitili. Biz mitil attık, onların beti benzi attı.

MHP dediğini yaptı, sözünü tuttu. Özünün gereği neyse sahaya yansıttı. İstanbul'a gelmediğimizi uyduranlar, bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyenler, iyi görünümlü kötülerdir. Bunlara ne söylesek beyhudedir. Bunları tarih ve tavzih etmek için 3 maymun metaforu bile yetmeyecektir.

İP'in başındaki şahsiyet diyor ki, 'Mitili İmralı'ya atmışlar.' Bir gazeteci de malum mektuptan önce haberim olduğunu söyleyerek gözünü yalana dolana teslim etmiştir. İP'in başındaki şahın bunu söylediğine göre ya İmralı'da nöbete girmiş ya da Pensilvanya'dan sufle almıştır. MHP ile teröristler arasında en küçük bağ kurmak bile iblisin oyununa gelmektir. Bizi hedef alarak İmralı canisi mektubundan medet umduğumuzu, göz yumduğumuzu aklından geçirmek, rüyada görmek, hayalini kurmak alçaklıktır, arsızlıktır. Bizim söylediğimiz şudur; HDP Kandil'in siyasi aracısıdır. Ha HDP, ha Kandil bunların aralarında fark yoktur. HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir.