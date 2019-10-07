MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ABD Başkanı Donald Trump; Türkiye'nin, Suriye'de kendisinin istekleriyle çelişen bir adım atması hâlinde Türk ekonomisini mahvedeceğini söylemiş. Hadi ordan densiz! Hadi Ordan!

Türkiye tehditlere, blöflere pabuç bırakmayacak büyük bir devlettir. Mister Trump, sen Türk ekonomisini hedef alan bir adıma cüret edersen, bir daha Orta Doğu'ya asla ayak basamazsın. O takdirde dünyanın jandarmalığını unut!

Washington yönetimi Türkiye'yi hedef alırsa ne ABD'nin müttefikliği, ne NATO'nun caydırıcılığı kalır. Türkiye kendine yeni bir dünya kurar ve Washington "İNFİRAT" politikasına dönmek zorunda kalır.

TRUMP'TAN EKONOMİK YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından, Suriye ile ilgili son kararının ardından Türkiye'ye yönelik yeni açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, "Daha önce güçlü bir şekilde ifade ettim, şimdi bir kez daha yinelemek için söylüyorum; Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin DEAŞ'ın "hilafetini" yüzde 100 yok ederek, kendilerinden beklenenden fazlasını yaptığını savunan Trump, "Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerle (Suriye'de) yakalanan DEAŞ savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, "Şimdi bölgede bazıları çok zengin olan diğer ülkeler için kendi topraklarını koruma zamanı. ABD büyüktür." görüşünü paylaşmıştı.

TRUMP'IN SURİYE KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump dün gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan sabah saatlerinde, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." açıklaması yapılmıştı.

Trump da yaptığı Twitter paylaşımında, "Kürtler, bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı." ifadesine yer vermişti.