MHP 2023 için sahaya iniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son olarak salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının Haziran ayına göre yapmalıdır" diyerek kapattı.

Ancak MHP'de yapılan 9 bölge istişare toplantısının ardından tüm kadrolar Haziran 2023 seçimlerine yaklaşık 20 ay kala 81 il için sahaya inmeye hazırlanıyor.

İl gezileri öncesinde önümüzdeki hafta sonu cumartesi günü Ülkü Ocakları'nın organize ettiği Gençlik Kurultayı, pazar günü ise Analar Bacılar Kurultayı gerçekleştirilecek.

DEVLET BAHÇELİ DE GEZİLERE KATILACAK

Daha sonra il gezileri için ayrıntılı planlama yapılacak. Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri illere ilçelere gidecek. Bazen tek tek bazen de heyetler şeklinde gerçekleştirilecek. Yanı eş zamanlı on ilde toplantılar vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirilecek.

İl gezilerine MHP Lideri Devlet Bahçeli de katılacak. Ancak geziler yapılırken pandemi şartları da gözetilecek. Ayrıntılı program ise önümüzdeki günlerde netleşecek.