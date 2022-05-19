Metruk evin duvarı çöktü! 1 çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesindeki bir metruk evin duvarı çöktü. Bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AA'da yer alan habere göre çöken duvarın altında kalan Suriye uyruklu Muhammed Şeho (11) hayatını kaybetti, kendisiyle aynı ismi taşıyan kuzeni Muhammed Şeho (10) da yaralandı.

Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, çocukların hurda demir toplamak için metruk eve girdikleri belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve polis ekipleri evin etrafında güvenlik önlemi aldı.

Bölgede, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder inceleme yaptı.