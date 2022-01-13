DHA

Yangın saat 14.40 sıralarında 2 katlı ahşap metruk binada çıktı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Müdahale sırasında ahşap binada çökme oldu. Çökme sırasında itfaiye stajyeri hafif yaralandı. Yerde yatan stajyere itfaiye ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Daha sonra öğrenci sağlık ekiplerince kontrol edildi. İtfaiye stajyerinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından çevre binalara ve camiye sıçramadan söndürülürken bina tamamen kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinleri daha önce boşaltılan metruk binada evsizlerin yaşadığını söyledi. Çökme sırasında yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.