Metropollerde saldırı hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

HABERTURK.COM

Suriye’de bulunan üst düzey PKK/ PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla, sansasyonel bombalı eylemler yapmak maksadıyla bir grup teröriste özel eğitim verilerek yasadışı yollarla yurda sokulacağı bilgisinin elde edilmesi üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı çalışma başlattı.

Teröristlerin bulunmasına yönelik oluşturulan özel ekibin yaptığı titiz çalışma neticesinde, eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/YPG’li terörist tespit edilerek, takibe alındı. Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa’da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde biri Resulayn’da, diğeri ise Ceylanpınar’da bulunan teröristler çok miktarda patlayıcı ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

PATLAYICILAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda uzaktan komuta edilerek patlatılan (3) kg (C-4) patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyaller ele geçirildi.

Sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu örgüt mensuplarına patlayıcıların taşınması konusunda yardım yataklık eden 7 şüpheli şahıs da gözaltında alındı.

Teröristlere eylem talimatının Suriye / Haseke’de bulunan üst düzey bir örgüt mensubu tarafından verildiği öğrenildi.

ÖZEL EĞİTİM VERİLMİŞ

Yakalanan teröristlere, yurt içerisinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye’de özel olarak, keskin nişancı eğitimi, mayın döşeme eğitimi, istihbarat toplama eğitimi ve sabotaj eğitimi verildiği, örgüt üst yönetimince metropol iller başta olmak üzere eylem yapmak için talimat verildiği belirlendi.

Jandarma tarafından yakalanan iki terörist ve işbirlikçilerinin, Suriye’de harekât bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine ve masum sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.