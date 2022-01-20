AA

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi, metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında ilk duruşmanın 18 Şubat'ta yapılmasını kararlaştırdı. Mahkeme ayrıca sanık Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Emrah Yılmaz, 24 Kasım 2021'de Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip, hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Yılmaz hakkında, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

İddianame değerlendirilmek üzere Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.