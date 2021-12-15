Sosyal medya Twitter hesabı üzerinden bir duyuru yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nun yeniden imal edilen 3 durağının 21 Aralık'ta tekrar hizmete gireceğini açıkladı.

"BÜYÜK RİSK BARINDIRAN BİR HATAYI FARK ETTİK"

2016'da yapılan kısmında büyük risk barındıran bir imalat hatası yapıldığını fark edildiğini vurgulayan İmaoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nun yeniden imal ettiğimiz 3 durağı 21 Aralık'ta tekrar hizmete giriyor. 2016'da yapılan kısmında büyük risk barındıran bir imalat hatası yapıldığını fark ettiğimizden bu yana ciddi bir çalışmayla sorunu çözdük.