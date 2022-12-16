İstanbul Levent'te bulunan AVM'de yangın çıktı!

AA

İstanbul Beşiktaş Levent´te bulunan Metrocity AVM´de saat: 12.45 sıralarında yangın çıktı. Yangının ardından kısa sürede Büyükdere Caddesi bir anda simsiyah dumanlara teslim oldu. İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan AVM'de bulunanlar tahliye edildi.

"CAN KAYBI VE YARALI YOK" Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından yapılan açıklamada yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı, ivedilikle tahliyelerin gerçekleştiği bildirildi. 34 ARAÇ VE 106 PERSONELLE MÜDAHALE Yangına, 34 araç ve 106 personelle müdahale edilirken, yangının çatı kaynaklı olduğu ve yangının nedeninin araştırıldığı öğrenildi. BİRÇOK İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ Yangın, bir saatlik yoğun bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangına Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi itfaiye ekipleri müdahale etti.

YANGIN ANADOLU YAKASINDAN DA GÖRÜLDÜ Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

METROCITY'NİN METRO GİRİŞİ KAPATILDI Metronun Metrocity girişini emniyet ekipleri güvenlik tedbiri kapsamında kapattı. Diğer giriş ve çıkışların açık olduğu ve yolcuların yönlendirildiği öğrenildi.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR Yangın, Anadolu yakasından objektife böyle yansıdı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.