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İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs ile Emrecan Azder (27) yönetimindeki 34 BOZ 442 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Azder ile metrobüsteki yolculardan biri yaralandı. Sürücü Azder, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsteki yolcular, diğer ulaşım araçlarına yönlendirildi.

UKRAYNA'DA EĞİTİM GÖRDÜ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Emrecan Azder'in Ukrayna'daki bir üniversitenin ekonomi bölümünden yeni mezun olduğu ve vatani görevini yapmak için Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Azder'in cenazesinin bugün Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ali Paşa Yeni Kabristanlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.