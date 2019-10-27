Metro İstanbul, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarın F1, M3, T1 ve T4 hatlarındaki seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, yarın Sultanahmet Meydanı'ndaki Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla F1, M3, T1 ve T4 hatlarındaki seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, gece metrosu kapsamında M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 hatlarının 24 saat hizmet vereceği hatırlatıldı.