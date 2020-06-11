Mahkeme, kararını açıklamak üzere davaya ara verdi.

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme", "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıldan 35 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Metin Topuz katıldı.

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile konsolosluk görevlileri ve Topuz’un ailesi de duruşmayı izledi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Kovid-19 nedeniyle duruşma salonuna sınırlı sayıda izleyici alırken cezaevi görevlilerinin resmi kıyafetlerinin üzerine beyaz bir tulum giydikleri ve eldiven taktıkları gözlendi. Duruşma salonuna maskesiz kimse alınmadı.



BAĞIŞ VE ÇAĞLAYAN’IN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Çek Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eski Bakan Zafer Çağlayan suçtan zarar gördüklerini belirterek davaya katılma talebinde bulundu. İtalya’da yaşayan tanık Feyyaz Öztürk’ün dinlemesinden vazgeçen mahkeme heyeti, Bağış ve Çağlayan’ın katılma talebi ise “Kişisel verileri kaydetmek” ve “Gizliliğin ihlali” suçları yönünden kabul etti.

" FETÖ İLE HİÇBİR İRTİBATIM OLMADI"

Metin Topuz son savunmasında şunları söyledi:

"Sözde tanık ifadeleriyle bu kez de silahlı terör örgütü üyeliği ile cezalandırılmam isteniyor. Oysaki dosyadaki belgeler ve tanık ifadeleri suçsuzluğumu göstermiştir. FETÖ örgütünün hiçbir kurum ve kuruluşu ile hiç bir irtibatım olmamıştır. Bylock, Eagle, Kakao talk gibi programları kullanmadığım bilirkişi raporlarıyla sabittir. Yabancı polis irtibat görevlisi olmam nedeniyle amirlerinin talimatıyla Türk emniyet görevlileri, jandarma ve gümrük görevlileriyle irtibatım olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden makam sahibi görevlilerin yasadışı faaliyette olup olmadıklarını bilmem mümkün değildir. DEA’daki (Drug Enforcement Administration-Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi) amirlerimin emri olmadan hiçbir yurtdışı seyahate katılmam mümkün değildir. Zekeriya Öz ile doğrudan doğruya hiçbir irtibatım tespit edilmemiştir. Tek başıma emniyetin hiçbir birimine çat kapı gidemeyiz. Bana verilen talimat üzerine randevu alırım.

“AİLEME VE ÖZGÜRLÜĞÜME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Hiçbir suç islemedim. FETÖ ile hiçbir irtibatım yoktur. Bunlara ait okulların kursların kapısından önünden bile geçmedim. Üzerime atılı mesnetsiz suçlamalar benim ve ailem için onur kırıcıdır. 990 gündür tutukluyum aileme ve özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Hakkındaki tüm suçlardan beraatımı isterim."

Mahkeme, kararını açıklamak üzere davaya ara verdi.