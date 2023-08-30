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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteorolojiden açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteorolojiden açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Toroslar, Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinde yağmur bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 07:42 Güncelleme: 30.08.2023 - 07:42
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        Bugün hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Güneşli 35°

        Adana

        Sağanak Yağış 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

        Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
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