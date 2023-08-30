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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 35° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 32° Trabzon Güneşli 30° Bursa Güneşli 35° Adana Sağanak Yağış 35° Diyarbakır Güneşli 35° Gaziantep Güneşli 33° Ağrı Güneşli 28°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.