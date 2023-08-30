Meteorolojiden açıklama! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Toroslar, Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinde yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.