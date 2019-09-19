Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 26°C

Az bulutlu,

ANKARA 13°C, 29°C

Az bulutlu

İZMİR 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 19°C, 26°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM 8°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık