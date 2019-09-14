Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Yurt genelinde sağanak beklene 28 kent, sıcaklık ve rüzgar haritası.

28 KENTTE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteorolojinin sıcaklık ve yağış haritasında bugün öğleden sonra 28 kente yağmur düşmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR MARMARA VE EGE'DE ÇOK ETKİLİ

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Alınan son verilere göre yurt genelinde hava durumu ise şöyle olacak...

ANKARA: 27, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 29, Parçalı bulutlu.

BURSA: 27, Parçalı bulutlu.

ADANA: 33, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA: 31, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 25, Parçalı bulutlu.

KONYA: 25, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİVAS: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

SİNOP: 27, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 25, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM: 22, Parçalı bulutlu.

KARS: 20, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 34, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 31, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.